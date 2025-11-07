takvim-logo

Naim Süleymanoğlu'nun hocası Hilmi Pekünlü yaşamını yitirdi

Türk halterinin efsane isimlerinden 'Cep Herkülü' lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun ilk antrenörü olarak tanınan Hilmi Pekünlü, Kütahya'da hayatını kaybetti.

Hilmi Pekünlü kimdir?

Bursa'nın Kırcaali şehrine bağlı Mestanlı ilçesinde dünyaya gelen ve 1991 yılında Kütahya'ya yerleşen Hilmi Pekünlü, burada halter antrenörlüğüne devam etti. Naim Süleymanoğlu'nun çocukluk yıllarında yanında olan Pekünlü, birçok başarılı sporcu yetiştirdi.

Cep Herkülü'nün ilk antrenörüydü

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Ahatlı köyünde 23 Ocak 1967'de dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere başlamasıyla ilgili bir ifadesinde şu sözleri paylaşmıştı:

"9 yaşındayken halter antrenörüm Hilmi (Pekünlü) hoca beni keşfetti, böylece haltere başladım. O zamanlar Bulgaristan'dan dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcular çıkıyordu, ben de şampiyon olmak istedim."

Hilmi Pekünlü, Hayme Ana Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hilmi Pekünlü'nün hastalığı neydi?

Pekünlü, yaklaşık 2 ay önce mide kanseri nedeniyle rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde yaşam savaşını kaybetti. 71 yaşındaki antrenör evli ve 2 çocuk babasıydı.