Naim Süleymanoğlu'nun hocası Hilmi Pekünlü yaşamını yitirdi
Türk halterinin efsane isimlerinden 'Cep Herkülü' lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun ilk antrenörü olarak tanınan Hilmi Pekünlü, Kütahya'da hayatını kaybetti.
Türk halterinin efsane isimlerinden 'Cep Herkülü' lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun ilk antrenörü olarak tanınan Hilmi Pekünlü, Kütahya'da hayatını kaybetti.
Hilmi Pekünlü kimdir?
Bursa'nın Kırcaali şehrine bağlı Mestanlı ilçesinde dünyaya gelen ve 1991 yılında Kütahya'ya yerleşen Hilmi Pekünlü, burada halter antrenörlüğüne devam etti. Naim Süleymanoğlu'nun çocukluk yıllarında yanında olan Pekünlü, birçok başarılı sporcu yetiştirdi.
Cep Herkülü'nün ilk antrenörüydü
Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Ahatlı köyünde 23 Ocak 1967'de dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere başlamasıyla ilgili bir ifadesinde şu sözleri paylaşmıştı:
"9 yaşındayken halter antrenörüm Hilmi (Pekünlü) hoca beni keşfetti, böylece haltere başladım. O zamanlar Bulgaristan'dan dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcular çıkıyordu, ben de şampiyon olmak istedim."