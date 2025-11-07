Müge Anlı'da şaşırtan olay: Ailesini dolandırıp kaçtı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine şoke eden bir olay gündeme geldi. Adıyaman’da yaşayan 31 yaşındaki İslim Güleç, 27 Ağustos Çarşamba gününden bu yana kayıp. Güleç, okuma-yazma bilmeyen ailesini dolandırıp ortadan kayboldu. Kızlarından bir süredir haber alamayan babanın Müge Anlı'da anlattıkları herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 14:01

Baba Müslüm Güleç, kızı İslim Güleç'in bulunabilmesi için Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım istedi.

"TUVALETE GİDİYORUM" DİYEREK ORTADAN KAYBOLDU

31 yaşındaki bir çocuk annesi İslim Güleç 27 Ağustos Çarşamba günü babasına Adıyaman'da kaza yaptığını ve aracını sanayiye bıraktığını söyleyince babası Müslüm Güleç ile Adıyaman'a doğru yola çıktılar. Bir benzin istasyonunda mola verdiklerinde İslim, "Tuvalete gidiyorum" diyerek ortadan kayboldu. İslim'den 80 gündür haber alamıyor.

3 MİLYONLUK EVİ VE 400 BİN LİRALIK ARABAYI SATIP KAYIPLARA KARIŞTI

Önce annesini sonra babasını dolandıran kız, annesinin okuma yazma bilmemesinden faydalanıp üç milyonluk evini ve babasının kendisine aldığı 400 bin liralık arabasını satıp kayıplara karışan İslim'in nerede olduğu merak ediliyor. Müslüm Güleç, "Kızımın sesini 3 aydır duymadım. Ölü mü, diri mi bilmiyorum. Müge Hanım, ne olur kızımı bul. Benim 40 yıllık emeğim gitti. Hem malımı hem de kızımı istiyorum" diyerek feryat etti. Acılı baba kızını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

Satışların ardından ortadan kaybolan Güleç, Kahramanmaraş'ta görüldüğü öne sürüldü. Baba Müslüm Güleç, kızının Kahramanmaraş'ta bir süreliğine tespit edildiğini, polis ekiplerinin kızının ifadesini aldığını fakat ardından serbest bırakıldığını ifade etti.

Baba Güleç, "Karakola dilekçe verdim, bulmuşlar, ifadesini alıp bırakmışlar. O günden sonra bir daha haber alamadık," diyerek durumu aktardı.

