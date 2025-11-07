Giresun'da genç futbolcu feci kazada hayatını kaybetti

Giresun'da amatör ligde oynayan futbolcu Samet Şahin (17), antrenman sonrası evine giderken kullandığı motosikletle park halindeki çekiciye çarptı. Ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025

