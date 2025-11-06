Müge Anlı'daki İbrahim Kayaaslan olayında soruşturma derinleşti! Stüdyo buz kesti: Yasak aşk yaşayan gelinden kayınvalideye şok tehdit!
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Kayaaslan Ailesi, oğulları İbrahim Kayaaslan'ın 2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde şüpheli şekilde yaşamını yitirdiğini dile getirerek yardım istedi. Aile İbrahim'in ölümünün bir kaza değil, planlı bir cinayet olduğunu iddia ederken soruşturma derinleşti. Bugünkü yayında aile avukatı Ali Gürsel'in yaptığı açıklamalarla oklar bir kez daha İbrahim Kayaaslan'ın eşi Samime Kayaaslan'a çevrildi. Gelin Kayaaslan'ın kayınvalidesinin stüdyoda sarf ettiği sözler ise kafa karıştırdı. İşte tüm detaylar...
2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren İbrahim Kayaaslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken ailesi, İbrahim'in ölümünün bir kaza değil, planlı bir cinayet olduğunu iddia ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinden yardım istedi.
Oğlunun ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan baba Hüsamettin Kayaaslan, İbrahim Kayaaslan'ı gelini Samime Kayaaslan tarafından planlı bir şekilde gölete götürüldüğünü öne sürdü. İbrahim'in annesi Esma Kayaaslan ise canlı yayında gelinine "Bu kadın katil. Oğlum ihaneti öğrendiği için öldürüldü" şeklindeki sözlerle yüklendi.
Program sırasında Samime Kayaaslan'ın önce Yıldıray adında bir şahısla sonra da İzzet Sözer ile yasak ilişki yaşadığı öne sürüldü. Samime'nin, Sözer'e attığı "Hamile kalacağım" şeklindeki mesajlar stüdyoda şok etkisi yarattı. Stüdyoya gelen İzzet Sözer, "Ben bu duruma düşecek biri değildim. Samime'nin yasak ilişki yaşadığı ilk kişi ben değildim" diyerek kendini savundu.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında ise aile avukatı Ali Gürsel'in yaptığı açıklamalarla oklar bir kez daha İbrahim Kayaaslan'ın eşi Samime Kayaaslan'a çevrildi. İncelenmek üzere Cumhuriyet savcılı tarafından alınan telefon hakkında konuşan avukat Gürsel, "Samime hanımın burada gerçekleri gizlediği sakladığı ayan beyan ortada. Olumlu sonuçlar alınacağını ve maddi gerçekliğin ortaya çıkacağına biz inanıyoruz" dedi.
İbrahim'in ölümünün ardından 3-4 gün sonra telefona eriştiğini iddia eden Samime, "Zaten geldiğinde kapalıydı. Telefonu açmadım çünkü pin kodu var. Pin kodunu bilmiyorum" diyerek telefonda hiçbir şekilde dokunmadığını dile getirdi. Samime "O güne dair her şey ortaya çıksın, telefona bakılsın" dedi.
ÖĞRETMENLE YASAK AŞK İDDİASI
Öte yandan yasak aşk iddiaları da yeni bir boyut kazandı. Samime'nin çalıştığı okuldaki bir öğretmenle yakınlaştığı ve bu nedenle işten çıkarıldığı öne sürüldü. Bunun üzerine Samime, "Ben orada bir kere bile sen demedim o adama. İşten çıkarılma sebebim 9 ayımın dolmasıydı" diyerek kendini savundu. Söz konusu öğretmenle 2 kere görüştüğünü dile getiren Samime, bu buluşmalarda yalnız olmadıklarının altını çizdi.
İbrahim'in babası ise gelini ve yasak aşk yaşadığını iddia ettiği öğretmenin bağ aralarında buluştuğunu dile getirdi.