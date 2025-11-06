Ara tatil yarın başlıyor: Son ders zili çalacak!
20 milyona yakın öğrenci için ara tatil yarın başlıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün süreyle ara tatil yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 10-14 Kasım'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.
MEB'in yayımladığı çalışma takvimine göre 7 Kasım Cuma günü okullarda son ders zili çalacak ve ara tatil başlayacak. Ara tatil cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek. Okullar, ara tatil dönüşü tekrar 17 Kasım Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.
TATİLLER NE ZAMAN?
İlk ara tatil:10-14 Kasım 2025
Yarıyıl (sömestr) tatili:19-30 Ocak 2026
İkinci dönemin başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026
Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026