Ara tatil yarın başlıyor: Son ders zili çalacak!

20 milyona yakın öğrenci için ara tatil yarın başlıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün süreyle ara tatil yapacak.

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 09:46

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 10-14 Kasım'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.



MEB'in yayımladığı çalışma takvimine göre 7 Kasım Cuma günü okullarda son ders zili çalacak ve ara tatil başlayacak. Ara tatil cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek. Okullar, ara tatil dönüşü tekrar 17 Kasım Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil:10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili:19-30 Ocak 2026

İkinci dönemin başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026

