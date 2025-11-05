Polisin kimlik talebine alkollü sürücünün yanıtı şaşkınlık yarattı

Kayseri'de polis ekiplerinin durdurduğu sürücünün ekipler tarafından yapılan alkol testinde 2.56 promil alkollü olduğu tespit edilirken polisin kimlik talebine sosyal medyasını açarak yanıt verdi. Alkollü sürücüye ekipler tarafından 46 bin 621 TL idari para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 10:14

Kayseri'de alkollü sürücü polis ekiplerinin kimlik talebine sosyal medyasını açarak, yanıt verdi. Lastiği patlak şekilde trafikte ilerleyen sürücü 2.56 promil alkollü çıkarken, sürücüye 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.

SÜRÜCÜ 2.56 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafikte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sur Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler M.K. yönetiminde 31 AAH 648 plakalı otomobili durdurdu. Ayakta durmakta zorlanan sürücü ekipler tarafından yapılan alkol testinde 2.56 promil alkollü çıktı.

KİMLİĞİNİ İSTEYEN POLİSE SOSYAL MEDYASINI AÇTI

Ekipler işlem yapmak için M.K.'nın ehliyetini isterken, M.K. ekiplere ehliyetinin olmadığını ancak sosyal medya hesabını açabileceğini söyledi. Kimliği ve ehliyeti yanında bulunmayan M.K. kimlik tespiti yapılmak ve 'trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifade vermek üzere karakola götürüldü. M.K.'nın daha önceden alkol testini reddetmesinden dolayı ehliyetine 2 yıl el konulmasından dolayı ehliyetinin olmadığı belirlendi.

46 BİN 621 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Alkollü sürücüye 'alkollü araç kullanmak' ve 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.