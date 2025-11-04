Sivas'ta tüyler ürperten olay! Garajda otomobilin içinde cansız bedeni bulundu
Sivas'ta gittiği garajdan geri dönmeyen 76 yaşındaki Mustafa Koç, otomobilinin içinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kan donduran olay, saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 22'nci Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın garajında meydana geldi.
GARAJDA OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU
Apartmanın altında bulunan garajdaki otomobiline giden Mustafa Koç, aradan zaman geçmesine rağmen evine dönmedi.
Meraklanan eşi Fadime Koç, kontrol için garaja indiğinde eşini otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.