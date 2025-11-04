takvim-logo

Sivas'ta tüyler ürperten olay! Garajda otomobilin içinde cansız bedeni bulundu

Sivas'ta gittiği garajdan geri dönmeyen 76 yaşındaki Mustafa Koç, otomobilinin içinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
DHA
ABONE OL
Sivas’ta tüyler ürperten olay! Garajda otomobilin içinde cansız bedeni bulundu

Kan donduran olay, saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 22'nci Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın garajında meydana geldi.

Sivas'ta 76 yaşındaki adam otomobilinde ölü bulundu

Sivas'ta tüyler ürperten olay! Garajda otomobilin içinde cansız bedeni bulundu (DHA)Sivas'ta tüyler ürperten olay! Garajda otomobilin içinde cansız bedeni bulundu (DHA)

GARAJDA OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU
Apartmanın altında bulunan garajdaki otomobiline giden Mustafa Koç, aradan zaman geçmesine rağmen evine dönmedi.

Meraklanan eşi Fadime Koç, kontrol için garaja indiğinde eşini otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz halde buldu.

Sivas'ta tüyler ürperten olay! Garajda otomobilin içinde cansız bedeni bulundu (DHA)Sivas'ta tüyler ürperten olay! Garajda otomobilin içinde cansız bedeni bulundu (DHA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Sivas'ta tüyler ürperten olay! Garajda otomobilin içinde cansız bedeni bulundu (DHA)Sivas'ta tüyler ürperten olay! Garajda otomobilin içinde cansız bedeni bulundu (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemenin ardından Mustafa Koç'un cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN