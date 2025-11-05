Anne ve oğuldan 3 gündür iz yok: Sis altında zamanla yarış | Ekipler seferber oldu! İşte son görüntüleri...
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 3 gün önce kayıp olan anne ve oğlunu arama çalışmaları yoğun sis altında güçlükle sürüyor. AFAD, JAK, UMKE ve komando birliklerinin katıldığı aramalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı. Kaybolan kadın ve oğlunun, Köseali köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Meteoroloji TOKİ Konutları'nda ikamet eden 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan Pazar gününden bu yana haber alınamıyor.
Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, son olarak telefon sinyali alınan Bozkurt'a bağlı Köseali köyü bölgesinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Arama faaliyetlerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, komando birlikleri ile kadavra köpekleri katıldı.
Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle ekipler zaman zaman görüş mesafesini kaybediyor. Buna rağmen 12 köyü kapsayan yaklaşık 16 kilometrelik alanda çalışmalar sürdürülüyor.
Jandarma ekipleri, evleri tek tek gezerek anne ve oğlunu gören olup olmadığını araştırıyor. AFAD ve JAK ekipleri, termal kameralı dronlarla da havadan arama faaliyetlerine destek veriyor. Ancak şu ana kadar kayıp anne ve oğluna dair herhangi bir iz bulunamadı.