Şanlıurfa’da DEAŞ’a darbe: 11 gözaltı

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 15:31

(DHA)

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adreslerde yapılan aramalarda, 832 bin 720 TL, 11 bin 840 dolar, 930 avro, 3 milyon 29 bin 100 Suriye lirası, 133 gram altın, 1 tüfek, 3 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen para ve materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 11 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.