58 yıl evli kaldığı eşinin saçlarını saklayan adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki adam, yıllar önce vefat eden eşinin saçlarını saklamasıyla biliniyordu. Yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Şarkışla ilçesine bağlı Maksutlu köyünde yaşayan 85 yaşındaki Mustafa Yıldırım, yıllar önce vefat eden eşine olan büyük sevgisiyle hafızalara kazınmıştı. 58 yıl evli kaldığı ve diyaliz tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra eşinin saçından bir tutamı kesip kristal bir bibloda saklayan Yıldırım, bu hatırayı evinin bir katını çevirdiği küçük müzede özenle koruyordu.

Yaşlı adam ise tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Şarkışla'nın Maksutlu köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Şarkışla İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, Yıldırım'ın yakınları ve köy sakini katıldı.

