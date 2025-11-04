Erzurum’da kan donduran cinayet takıntılı adam dehşet saçtı!

Salih Aybas takıntılı olduğu Nermin Tirit’in şikâyeti üzerine 2 yıl önce cezaevine girdi. 22 Ekim’de tahliye olduğu öğrenilen adam, kovaladığı kadını sokak ortasında silahla katletti. Sonra da yaşamına son verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Cinayetin adresi bu kez Erzurum'du. Acı olay, dün sabah erken saatlerde Yakutiye ilçesindeki Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde yaşandı. Temizlik işçisi Nermin Tirit, takıntılı olduğu Salih Aybas'ı polise şikâyet etti. Salih Aybas, kadının şikâyeti üzerine 2 yıl önce "kadına şiddet", "tehdit" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarını işlediği için tutuklandı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden 22 Ekim 2025'de tahliye edildiği öğrenildi. Salih Aybas, tahliyeden 11 gün sonra takıntılı olduğu kadının yaşadığı evin önüne gitti.

TAKİP ETMİŞ



Daha sonra, evden işe gitmek için çıkan kadını takip etmeye başladı. Bunu fark eden Nermin Tirit, evine doğru hızlıca kaçmaya başladı. Kadını kovalayan ve yaşadığı sitenin bahçesinde yakalayan Salih A., Nermin Tirit'e silahla ateş açtı.

Sonrada aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Salih Aybas'ın ve Nermin Tirit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Tirit ve Aybas'ın cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN