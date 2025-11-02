Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 18:06

İzmir'de acı olay! Eğlence kabusa döndü | 16 yaşındaki Alp'i enerji ve alkol karışımı hayattan kopardı (İHA)

İddiaya göre, etkinlik öncesinde Bostanlı sahilinde bir marketten aldıkları votkayı enerji içeceğiyle karıştırarak içen grup, daha sonra etkinliğin yapılacağı mekana geçti.

Saat 20.00 sıralarında mekanda fenalaşan Alp Sirek, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Alp kurtarılamadı.