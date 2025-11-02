4 yaşındaki kızını duvara fırlattı yetmedi öldüresiye dövdü!

Bolu'da T Tipi Kapalı Cezaevi'nde adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Hakan K. boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını açık görüş sırasında öldüresiye dövdü. Küçük çocuk ağır yaralanırken, Hakan K. tek kişilik hücreye konuldu.

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 17:40

Olay, Kuruçay mevkiinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Hakan K. ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi ve 4 yaşındaki kızı açık görüş ziyaretinde bir araya geldi.

Ziyaret sırasında eşiyle tartışmaya başlayan Hakan K. sinirlenerek 4 yaşındaki kızına saldırdı. Saldırgan baba küçük çocuğu duvara fırlatırken, kız ağır yaralandı. İnfaz koruma memurları Hakan K.'ye müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan küçük kız sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Öte yandan, kızını öldüresiye döven Hakan K. cezaevinde bulunan tek kişilik hücreye konuldu. Hakan K. hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.

