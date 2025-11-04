Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı! Kasap dükkanında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı. (DHA)

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ilişkin, çevredekiler tarafından cep telefonu ile çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş açtığı, diğer bir kişinin ise yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı.

Görüntülerde, silahla ateş açan kişinin otomobille kaçtığı da görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

