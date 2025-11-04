Bursa’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 10:09

Edinilen bilgilere göre, H.D. (72) idaresindeki 16 BDR plakalı otomobil, Kumyaka istikametine seyir halindeyken Meltem Sokak'a dönmek istediği sırada, Bursa yönüne ilerleyen A.K. (18) idaresindeki 16 BFL plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcusu yola savruldu.

Bursa 'nın Mudanya ilçesinde saat 22.40 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde, Jandarma Sosyal Tesisleri önünde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kazadan sonra 16 BFL plakalı motosiklet (İHA)

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Sağlık görevlileri yaralıları Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı (İHA)

Motosiklet sürücüsünün omuzunda ciddi ağrısının olduğu, motosiklette bulunan her iki yaralının da kask takıyor olması sayesinde kazadan daha hafif şekilde kurtulduğu öğrenildi.