Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ankara yönü trafiğe kapandı

Son dakika haberleri... Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli mevkiinde zincirleme kaza yaşandı. Kaza yaralı olmadığı öğrenilirken Ankara yönü trafiğe kapandı.

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 10:17

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza meydana geldi.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde, toz şeker yüklü tır, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.

ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

İlk bilgilere göre yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sebebiyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor. Yolun İstanbul yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.