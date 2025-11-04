Samsun'da feci kaza! Otomobille ambulans çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Hasta taşıyan ambulans ve otomobilin çarpışmasının ardından ambulans devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 10:01

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ve hasta taşıyan ambulansın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı ile Atatürk Bulvarı'nın kesişiminde meydana geldi.

AMBULANS DEVRİLDİ

Samsun Atakum ilçesinde Emre K. (23) yönetimindeki 06 DZ 9419 plakalı otomobil ile Barış E. (25) yönetimindeki 34 ET 1613 plakalı hasta taşıyan ambulans çarpıştı. Kazada yan yatan ambulansın şoförü Barış E., ATT görevlileri Seval B. (28) ile Mehmet U. (27), ambulanstaki hasta Gamze Ç. (33) ve refakatçisi Nurten Ç. (54) yaralandı.



Samsun'da meydana gelen kazada ambulans devrildi (DHA)

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



