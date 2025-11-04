Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 16:55

Aydın'da geri manevra yaptığı kamyonetiyle 4 yaşındaki Enes Çelebi'ye çarpıp, ölümüne neden olduğu belirlenen Mustafa Öğe, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. Mahkeme hakimi, ayrıca Öğe'nin ehliyetinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.

AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU

Kaza, 28 Mayıs saat 17.30 sıralarında, Aydın Kocagür mahallesinde meydana geldi. Enes Çelebi ile annesi Durdu Çelebi akrabalarının nişan törenine katıldı. Hazırlıkların yapıldığı anda Enes Çelebi evin önünde park halinde bulunan ve annesinin kuzenine ait olan 09 DL 053 plakalı kamyonetin yanında ağır yaralı bulundu. Yakınlarının, kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düştüğünü düşündüğü Enes Çelebi, çağırılan ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Enes Çelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Enes Çelebi'nin babasının cezaevinde bulunduğu ve ailenin tek çocukları olduğu öğrenildi.