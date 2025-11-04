Aydın'da 4 yaşındaki Enes'i hayattan koparan sürücü tahliye edildi
Aydın'da geri manevra yaptığı kamyonetiyle 4 yaşındaki Enes Çelebi'ye çarpıp ölümüne neden olan sürücü Mustafa Öğe, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi. Ayrıca, Öğe'nin sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.
Aydın'da geri manevra yaptığı kamyonetiyle 4 yaşındaki Enes Çelebi'ye çarpıp, ölümüne neden olduğu belirlenen Mustafa Öğe, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. Mahkeme hakimi, ayrıca Öğe'nin ehliyetinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.
AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU
Kaza, 28 Mayıs saat 17.30 sıralarında, Aydın Kocagür mahallesinde meydana geldi. Enes Çelebi ile annesi Durdu Çelebi akrabalarının nişan törenine katıldı. Hazırlıkların yapıldığı anda Enes Çelebi evin önünde park halinde bulunan ve annesinin kuzenine ait olan 09 DL 053 plakalı kamyonetin yanında ağır yaralı bulundu. Yakınlarının, kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düştüğünü düşündüğü Enes Çelebi, çağırılan ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Enes Çelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Enes Çelebi'nin babasının cezaevinde bulunduğu ve ailenin tek çocukları olduğu öğrenildi.
GERİ MANEVRA YAPARKEN KÜÇÜK ENESİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Karakol ekiplerince yapılan soruşturma sonucunda, Mustafa Öğe'nin, 09 DL 053 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada küçük Enes'i fark etmeyerek ezdiği tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa Öğe, ifadesinde suçunu itiraf etti. Mustafa Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI
Mustafa Öğe, hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Aydın 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Öğe ve hayatını kaybeden küçük Enes'in cezaevinde bulunan babası Ferhat Çelebi, ses ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ise salondaki yerlerini aldı. Duruşmada, bilirkişi raporunda kamyonet sürücü Mustafa Öğe'nin kusurlu olduğu belirtildi. Savcı mütalaasında sanık Öğe'nin 'Taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği ifade edip, cezalandırılması istedi.