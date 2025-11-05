Adana'da 105 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyonetle kaçak ürün sevkiyatı yapıldığını belirledi. Kamyonette 105 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 10:40

Adana'da bir kamyonette 105 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.C. adlı şahsın kamyonet ile kente yüklü miktarda kaçak sigara getirdiği bilgisine ulaştı.

105 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA

Şüphelinin aracını takibe alan polis, kamyoneti merkez Seyhan ilçesinde durdurarak arama yaptı. Aracın kasasındaki kolilerde 105 bin paket gümrük kaçağı sigara bulan ekipler, sürücü E.C. ile yanındaki E.T.'yi gözaltına aldı.

105 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. (İHA)

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 8 MİLYAR TL'LİK VERGİ KAYBINA SEBEP OLDU

Ele geçirilen kaçak sigara markasının Türkiye'de yüzde 2'lik pazar payı bulunduğu ve yaklaşık 8 milyar TL'lik vergi kaybına neden olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kamyonet sürücüsü tutuklandı, yanındaki diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

