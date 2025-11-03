Minik Efe Leo için seferberlik: Lösemi hastası çocuklara umut kampanyası büyüyor

Manisa’da geçen ay lösemi tanısı konulan ve Ankara’da tedaviye alınan 5 yaşındaki Efe Leo Çıraklar’a ilik nakli yapılması kararlaştırıldı. Çocuğun ailesi, farkındalık çalışması başlattı. Efe Leo’nun bağış çağrısında bulunduğu videolar yüzbinlere ulaştı...

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025

Manisa Barosu'nda çalışan Gizem Çıraklar (35) ile müzisyen Efe Çıraklar'ın (38) tek çocukları Efe Leo'ya T hücreli akut lenfoblastik lösemi (T-ALL) tanısı konuldu. Tedaviye alınan Efe Leo'ya kemoterapi tedavisi verilerek, ilik nakli yapılması kararlaştırıldı. Aile, çocuklarına uygun donör bulabilmek ve onun gibi olan çocuklara umut olmak için adına sosyal medya hesabı oluşturdu.

Efe Leo'nun kemik iliği bağışı çağrısında bulunduğu videolarının yayınlandığı sosyal medya hesabı, kısa sürede 10 bin takipçi sayısına ulaştı. Galatasaray Spor Kulübü oyuncuları Eren Elmalı, Metehan Baltacı, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Günay Güvenç ile Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve eski milli futbolcular Ümit Karan ve Semih Şentürk kemik iliği bağışı kampanyasına destek oldu.

Oğulları Efe Leo ve lösemiyle mücadele eden çocuklar için bir kampanya başlattıklarını kaydeden Çıraklar, "Sadece Efe Leo değil, ilik nakli bekleyen tüm arkadaşları için, 3 tüp kan vererek bir hayat kurtarabilirsiniz. Efe Leo'nun genetik ikizini arıyoruz aslında biz" diye konuştu.

