Zonguldak’ta umut zinciri: Afrika’dan gelen böbrek Kerim’e hayat verdi | 8 bin 500 kilometrelik nakil mucizesi

Çapraz nakil yöntemi, farklı ülkelerde yaşayan iki aileye umut oldu. 8 bin 500 kilometre uzaklıktaki bir Afrika ülkesinden gelen Hosan, 3 yıldır diyalize giren 27 yaşındaki Kerim Aksoy’a; baba Aksoy ise Monam Hosan’ın annesine böbreğini verdi.

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025

Zonguldak'ta yaşayan Kerim Aksoy (27), 3 yıl önce polikistik böbrek hastalığına yakalandı. 3.5 yıldır diyaliz makinesine bağlıydı. Baba Durmuş Aksoy oğluna böbreğini vermek istedi ancak doku uyuşmazlığı nedeniyle bu nakil yapılamadı. Kerim için zaman daralırken babası çapraz nakil listesine adlarını yazdırdı. Baba-oğula, yıllardır bekledikleri nakil umudu yurt dışından çıktı. Yapılan araştırmalar sonrası bir Afrika ülkesindeki anne ile oğlunun dokularının Kerim ve babasının dokusuyla uyumlu olduğu saptandı. Begum'un oğlu 24 yaşındaki Md Monaım Hosan, Kerim Aksoy'a böbreğini verdi. Baba Durmuş Aksoy'un böbreği de yine diyaliz hastası olan anne Nur Jahan Begum'e nakledildi.

'ŞANS ÇAPRAZDAN ÇIKTI'

Kerim Aksoy, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: 3 buçuk yıldır diyalize giriyorum. Buraya geldiğimizde karşı vericilerle tanışma fırsatımız olduk. 8 bin 500 kilometre uzaktan gelmişler. Şansın nereden çıkacağı belli olmuyor. Çok mutluyum bunun için. Benim kan grubum 0 negatif. Kendim kadavraya yazıldım bir buçuk yıl kadar bekledim. Sonra babam çapraz nakle yazılmayı teklif etti. Şans çapraz nakilden çıktı. Çok önemli olan bir durum. Herkese tavsiye ederim. Şansın nereden geleceği belli olmuyor, ister yakın ister uzak hiç fark etmiyor. Biz tanımadığımız, herhangi bir insandan aldık.

