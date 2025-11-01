Yer: Zonguldak Çaycuma... Tüfekle kahvehane bastı: 2 ölü, 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, psikolojik sorunları nedeniyle polislikten erken emekli edilen Okan Ö. (42), köy kahvehanesinde av tüfeği ile ateş açtı. Olayda, Kasım Özcan (59) ile Aydın Özbakış (37) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 06:17

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Coburlar köyünde eski polis memuru Okan Ö., saat 21.30 sularında köy kahvesine gelerek av tüfeğiyle içeride oturanlara rastgele ateş açtı.



Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehane sahibi Kasım Özcan ile Aydın Özbakış, Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.'ye (67) isabet etti.



Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli Okan Ö. kendi aracıyla köyden kaçtı.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. KAHVEHANE SAHİBİ VE BİR KİŞİ CAN VERDİ



Ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Kasım Özcan ile Aydın Özbakış doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Gökhan G. ve Hüseyin G. ise hastanede tedaviye alındı.

Zonguldak'ta psikolojik sorunlarından dolayı emekli edilen polis Okan Ö.(Fotoğraftaki) Ekiplerin yakalamak için peşine düştüğü şüpheli Okan Ö. Çaycuma Adliyesi'ne giderek tanıdığı bir polis memuruna teslim oldu. Saldırıda kullanıldığı belirlenen av tüfeği de jandarma ekiplerince ele geçirildi. PSİKOLOJİK SORUNLU Saldırgan Okan Ö.'nün, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle polislikten erken emekli edildiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



