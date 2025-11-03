Hukukçunuz soruları cevaplıyor: Özel mesajları okumak suç mu?
Takvim Hukukçusu bugünkü köşesinde 'Özel mesajları okumak suç mu?, sosyal medyada hakaretin cezası ne?, eş aldatıyorsa mallar nasıl paylaşılır?' gibi soruları cevaplayarak okurlarımızı aydınlatıyor.
ÖZEL MESAJLARI OKUMAK SUÇ MU?
İş arkadaşım telefonumdaki mesaj ve maillerimi okumuş. Şikayetçi olmak istiyorum. Mümkün müdür?
Ercan Kuzucu: Türk Ceza Kanunu'nun 132'nci Maddesi'nce haberleşmenin gizliliği temeline göre suç işleyen arkadaşınıza dava açmanız mümkündür. Arkadaşınızın 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis ya da adli para cezası ile yargılanması mümkündür. Gizlilik ihlali, haberleşmenin içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza 1 kat artırılır. Kişi kaydettiği bu içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa ederse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hatta öyle ki, sizin bizzat o arkadaşınızla yapmış olduğunuz yazışmaları dahi sizin rızanız olmadan alenen ifşa edemez.
SOSYAL MEDYADA HAKARETİN CEZASI NE?
Tanımadığım bir kişi sosyal medyadan bana hakarette bulunmuş. Şikayette bulunmak istiyorum. Sosyal medyada hakaretin cezası nedir?
Sevim Bakır: Paylaştığımız içeriklerin bir kişinin şeref ve haysiyetine yönelik bir kişilik hakkı ihlali içermemesi gerekir. Örneğin; bir kişiyi küçük düşürmek, yanlış tanıtmak, aşağılamak, hakaret etmek, küfretmek, dedikodu yayılmasına sebep olmak, iftirada bulunmak, taciz etmek, müstehcenlik içerir paylaşımlarda bulunmak, şeref ve haysiyete yönelik bir kişilik hakkı ihlali sonucu doğurabilir ve bu paylaşımınız ifade ve eleştiri özgürlüğünü aşıyorsa hem tazminat talepli hukuk davası ile hem de ceza davası ile karşılaşabilirsiniz.