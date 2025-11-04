Ankara’da genç mühendise inme şoku! 22 yaşındaki Gülfem pes etmedi
Ankara'da 22 yaşındaki endüstri mühendisi Gülfem Ercan, elinde başlayan uyuşmanın kısa sürede sol tarafına yayıldığını fark etti. Hemen acil servise başvurdu. Beynindeki küçük bir damarda pıhtı oluştuğu ve bunun inmeye yol açtığı belirlendi. Kısmi felç geçirdi ama o pes etmedi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gördüğü tedavi sonrası yeniden ayağa kalktı ve işine başladı.