İstanbul Maratonu’nda halk koşusu heyecanı yaşandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, açtıkları pankart ve atkılarla Filistin’e de destek verdi

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025

47. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı. Koşu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağının yanından başladı. Halk koşusu renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul Boğazı'nın tadını çıkaran vatandaşlar, Beşiktaş sapağından ayrılıp Barbaros Bulvarı'nı geçti ve Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nın önünde parkuru tamamladı. Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo erkeklerde ilk sırayı elde ederken, kadınlarda Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra birinci oldu.

