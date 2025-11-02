Edirne'de katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
Edirne'de korkunç bir kaza meydana geldi. İki TIR ve üç otomobil çarpıştı. Kaza yeri adeta savaş alanına döndü. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Edirne-Lalapaşa kara yolunda facia yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki tır ile üç otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, kaza yeri adeta savaş alanına döndü.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.