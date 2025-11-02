Denizli’de galericiye barodan suç duyurusu: Avukat cübbesiyle reklam yapınca tepki çekti
Denizli'de Faruk Maşalı adlı galerinin sahibi, araba satış reklamı için avukat cübbesi giyerek çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Galericinin, videoda “Bu arabayı alana bir dosya hediye” şeklindeki söylemi tepki topladı. Denizli Barosu, galericiyi avukatlık mesleğinin itibarını ağır şekilde zedelediği gerekçesiyle şikayet etti.
