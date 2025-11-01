Tarihi dava sonuçlandı! Piyasa değeri 30 milyon dolar... Yalı Rus mirasçılara verildi

Tarabya’daki 10 dönümlük arazi ve yalıya ilişkin 17 yıllık dava sonuçlandı. Mahkeme, 19. yüzyıl sahibi Rus Nikola İsveçin’in torunları lehine karar vererek, değeri 30 milyon doları bulan taşınmazı mirasçılara verdi.

İstanbul Boğazı'nın en gözde noktalarından Tarabya sahilinde bulunan yaklaşık 10 dönümlük arazi ve üzerindeki yalıya ilişkin 17 yıldır süren dava sonuçlandı.



Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Çarlık Rusya'dan Sovyetler Birliği'ne ve oradan Rusya Federasyonu'na kadar uzanan bu mülkiyet hikâyesinde mahkeme, yaklaşık 200 yıllık taşınmazla ilgili belgeleri, fermanları, diplomatik yazışmaları ve uluslararası hukuku birlikte değerlendirerek hem Türk hukuk tarihi hem de Boğaz'ın hikayesine damga vuracak bir karara imza attı.



Hazine, Vakıflar, Rusya ve yasal varislerden oluşan 4 taraflı davayı sonuçlandıran mahkeme, taşınmazın 19. yüzyıldaki sahibi Rus Nikola İsveçin'in mirasçıları lehine karar verdi. Değeri yaklaşık 30 milyon dolar (1 milyar 261 milyon TL) olduğu tahmin edilen arazi, Nikola İsveçin'in torunları Aurelie Lecomte, Cedric Lecomte ve Jean Ivan adlı üç mirasçıya kaldı.

