Anne karnında tedavi edilen Aras, “akıllı çorap” ile izleniyor

22 haftalıkken kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek Aras, anne karnında 90 gün süren tedavinin ardından doğdu. Şimdi 3,5 aylık olan Aras, akıllı çorap cihazıyla kalp atışı ve oksijen seviyesiyle takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025

İstanbul'da Duygu Çağlar 22 haftalık hamileyken bebeğine kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bebeğin tedavisine bu dönemde anne karnında başlandı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Çocuk Kardiyoloğu Doç. Dr. Öykü Tosun ile İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nden perinatolog Doç. Dr. Reyhan Ayaz Bilir, anne ile bebeğe 90 gün yoğun bir tedavi uyguladı. Başarılı tedavinin ardından hayata "merhaba" diyen bebeğe Aras ismi konuldu. Şimdi 3,5 aylık olan bebeğe sağlık ekiplerince "akıllı çorap" olarak adlandırılan cihaz takıldı. Böylece bebek uyurken bile oksijen seviyesi ve kalp atış hızı monitörle izlenebiliyor. Anne Duygu Çağlar, "Aras şimdi 3,5 aylık. Akıllı çorap cihazıyla da takip ediliyor. Nabzı yükseldiğinde ve oksijen seviyesi azaldığında telefonuma uyarı geliyor. Biz de hemen hastaneye doktorlarımıza götürüyoruz" dedi.