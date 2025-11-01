Gebze’de çatlak uyarısı: 5 katlı bina tahliye edildi

Kocaeli Gebze’de 7 katlı bir binanın çökmesinin ardından, 100 metre yakınındaki 5 katlı apartmandan çatırdama sesleri duyuldu. Kolonlarında çatlak tespit edilen bina, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi; çevredeki 12 bina da önlem amacıyla boşaltılmıştı.

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025

Kocaeli Gebze'de 4 kişiye mezar olan 7 katlı binanın 100 metre yakınında bulunan 5 katlı apartmandan 'çatırtı' sesleri geldi. Bina sakinleri hemen dışarıya çıktı. Bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kolonlarında çatlamalar geldiği belirlenen apartman, tahliye edildi. Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina da tedbir amaçlı boşaltılmıştı