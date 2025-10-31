Enkazdan kurtarılan Dilara Bilir ile ilk temas nasıl kuruldu? Hayata dönüş kamerada

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 11:04

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında kalan baba Levent (43), anne Emine (37), Dilara (18), Hayrunnisa Nur (14) ve Muhammet Emir Bilir'e (12) ulaşmak için ekipler, gün ve gece boyu yoğun çaba gösterdi.

Dilara Bilir ile sesli temas sağlandığı anların görüntüsü ortaya çıktı (Ekran görüntüsü)

Personel, "Sesimi duyan var mı? Sesimi duyarsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yere vur." şeklinde seslendi. Dilara'nın enkazdan gelen sesinin tespit edilmesi üzerine personel, "Ses vermeye devam et." dedi.