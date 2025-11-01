Madde bağımlısı genç ailesinin sonu oldu

Madde bağımlısı olan O.A. isimli şahıs, çıkan tartışma sonrası hamile eşini ve amcasını silahla vurarak hayattan kopardı. Saldırıda annesi, diğer amcası ve yengesi de yaralandı

Vahşet dolu olay dün gece saat 03.00 sıralarında Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu öne sürülen O.A. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran O.A. önce hamile eşi Mine A.'ya, ardından araya girmeye çalışan aile fertlerine kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Mine A. ve amcası Özgür A. olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin annesi M.A., amcası N.A. ve yengesi F.A. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan saldırganın annesi M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, katil zanlısı O.A.'yı gözaltına aldı.