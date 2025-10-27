Çağlayan’da akılalmaz olay! Havaya ateş açıp kendi bacağını vurdu

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 11:57

İstanbul Adalet Sarayı önünde tabancayla havaya ateş açtıktan sonra kendisini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adliyenin C Kapısı önünde bulunan meydanda bir kişi, elindeki silahı kafasına doğrultarak çevreye tehditler savurdu.

Havaya üç el ateş eden silahlı kişi, polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı sırada elindeki silahla bacağına ateş ederek kendisini yaraladı.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği kişinin 38 yaşında, evli ve üç çocuk babası M.E.G. olduğu belirlendi.

Haksız yere ceza aldığı iddiasıyla intihara teşebbüs ettiği öğrenilen M.E.G'nin, "dolandırıcılık", "gasp" ve "kasten yaralama" suçlarından 20 kaydının olduğu tespit edildi.