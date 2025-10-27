Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 17:27

Ailenin, 6 aylık bir erkek ile 3 ve 11 yaşındaki 2 kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

Bolu'da vahşet! Eşini katletti sosyal medyadan duyurdu: Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim (DHA)

"ARKADAŞLAR BEN BUGÜN CİNAYET İŞLEDİM"

Bu arada Engin Baltaş'ın eşini öldürdükten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

Paylaşımda, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi eşimin abisi İ. ve hanımı A., eşime telefonda, 'Aldat hak ediyor Engin' dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim" ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.