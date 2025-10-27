Elazığ’da organize suç örgütüne darbe: 8 tutuklama

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 16:46

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent genelinde yürütülen çalışmalarda 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Mala zarar verme' suçlarına karıştığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.