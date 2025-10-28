"Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözü ne zaman ve nerede söylendi?

(Kaynak: AA)

Tasarıda şu ifadeler yer alıyordu:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Ulusal işlerin yürütülme biçimi halka dayanır.

Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.

Türkiye Devleti'nin dini İslam, resmi dili Türkçedir.

Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Meclis üyeleri arasından seçilir ve görevini halefi seçilene kadar sürdürür.

Cumhurbaşkanı, devletin başıdır; gerekli gördüğünde Meclis ve Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Bakanlar Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis üyeleri arasından seçilir; diğer bakanlar ise başkan tarafından belirlenir ve Meclis onayına sunulur."

"Yaşasın Cumhuriyet!"

Komisyon adına kürsüye çıkan Yunus Nadi Bey, Mondros'tan bu yana yaşanan gelişmeleri hatırlatarak cumhuriyetin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı. Ardından Vasıf Bey, cumhuriyet rejimini öven bir konuşma yaptı. Eyüp Sabri Hoca Efendi ise zaman kaybetmeden cumhurbaşkanı seçimine geçilmesini önerdi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, oturuma katılan 158 milletvekilinin tamamı tasarıyı kabul etti. Cumhuriyetin ilanı, Meclis salonunda "Yaşasın Cumhuriyet!" nidaları ve coşkulu alkışlarla karşılandı.