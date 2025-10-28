"Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözü ne zaman ve nerede söylendi?
Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları öncesinde, 28 Ekim günü Atatürk’ün tarihi sözü yeniden gündeme geldi: “Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.” Türk milletinin kaderini değiştiren bu cümle nerede söylendiği merak ediliyor. İşte Atatürk’ün o unutulmaz sözünün hikayesi ve o döneme ait tarihi kareler...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, 28 Ekim günü Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe yön veren sözleri yeniden gündeme geliyor. Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun dönüm noktası olarak bir kez daha hafızalarda yerini aldı.
ATATÜRK'ÜN UNUTULMAZ SÖZÜNÜN HİKAYESİ VE O DÖNEME AİT TARİHİ KARELER…
Türkiye'de "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesini devlet yönetiminin temeline yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 102 yıl geçti.
Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeni Türk devleti çağdaşlaşma ve demokrasi yönünde emin adımlarla ilerledi.
Ankara'nın Türkiye'nin hükümet merkezi olmasının ardından, artık yeni devletin yönetim biçiminin açıkça belirlenmesi ve devlet başkanının seçilmesi gerekiyordu. O döneme kadar devlet başkanlığı görevini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa yürütüyordu.
Lozan Antlaşması'nın onayı sürecinde bazı yabancı devletler, Türkiye'deki yönetim biçiminin net bir şekilde tanımlanmasını talep etmişti. Bu dönemde İcra Vekilleri Heyeti'nin istifası ve yeni bir hükümetin kurulamaması, mevcut duruma acil bir çözüm gerektiren bir siyasi krize yol açtı.
25 Ekim 1923'te hükümetin istifasıyla birlikte oluşan bu bunalım, Atatürk'e cumhuriyeti ilan etmek için beklediği fırsatı sundu. 28 Ekim akşamı, hükümetin hala kurulamamış olması üzerine Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarını toplayarak "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz." sözleriyle tarihi kararını açıkladı.
O gece Atatürk, yakın silah arkadaşı İsmet İnönü ile birlikte 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştirerek cumhuriyetin temelini oluşturacak kanun tasarısını hazırladı.
"Türkiye Devleti bir cumhuriyettir"
29 Ekim 1923 Pazartesi günü, saat 18.00'de TBMM İsmet İnönü başkanlığında toplandı. Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan değişiklik teklifi, acil görüşülmek üzere gündeme alındı.