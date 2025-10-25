Romanlara taş çıkartan hikaye! Yaşarken öldü dediler... 34 yıl sonra yeniden doğdu

Yaşarken öldü dedikleri Ayşe Taş adlı genç kadın, 34 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu. Mutluluktan havalara uçtu

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025

Nevşehir'de 34 yıl önce yasak bir ilişkinin ardından dünyaya gelen Ayşe Taş, henüz bir günlükken bir cami avlusuna bırakıldı. Vatandaşlar tarafından bulunan Taş, devlet korumasına alındıktan sonra soyadı "Neşeli" olan bir aileye evlatlık verildi. 12 yaşına kadar evlatlık olarak büyüyen ve evlatlık gittiği ailenin soyadını alan Ayşe Taş, üvey annesinin vefatının ardından evden kaçtı. Polis tarafından bulunarak üvey babasına teslim edildiği sırada, polis ile üvey babasının konuşmalarını duymasıyla evlatlık olduğunu öğrendi. 18 yaşına geldiğinde hukuk mücadelesine başlayan Ayşe Taş, yıllarca yaptığı araştırmalardan sonuç alamadı.



O MEZAR BENİMMİŞ

Son çare olarak atv'de Müge Anlı'nın programına katılan Taş, gelen ihbar sayesinde annesinin kimliğine ulaştı. Savcılık kararıyla mezar açılarak yapılan DNA testinde, annesinin L.S. olduğu kesinleşti. Annesinin ölümünün ardından, babasını bulmak için mücadelesine devam eden Ayşe Taş, yapılan ikinci DNA testiyle biyolojik babasının Ömer Taş olduğunu öğrendi. Genç kadın, kendi adına düzenlenmiş bir mezar bulunduğunu da öğrenince büyük bir şok yaşadı: "Annemi bulduktan sonra, çevredeki herkes doğumdan sonra bebeğin öldüğünü ve mezarlığa defnedildiğini söylemiş. Meğer o mezar benimmiş. Yani ailemi ararken, kendi mezarımı buldum."

ANNESİNİ ATV SAYESİNDE BULMUŞTU

2015 yılında atv'de Müge Anlı'nın programına katılan Ayşe Taş, gerçek annesinin kim olduğunu öğrenmişti.



SOYAĞACINI GÖRDÜ

Artık bir soyağacım var diyen Ayşe Taş " Baktığımda dedemi, halamı, amcamı görebiliyorum. Bu beni mutlu ediyor. Nevşehir merkezde kayıtlıydım, şimdi Gülşehir'e bağlıyım. Hayatıma oradan devam edeceğim" dedi.



Adli Tıp raporunun ardından mahkeme kararıyla babasının soyuna geçen Ayşe Taş, artık kimlikte "Ayşe Neşeli yerine Ayşe Taş" olarak yer alacak.