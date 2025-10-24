Şanlıurfa’da bebek cesedi bulundu! Ekipler harekete geçti

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 10:46

Şanlıurfa'da cami bahçesine gömülmüş bebek cesedi bulundu (Fotoğraf: DHA)

CAMİ GÖREVLİLERİ OLAYI POLİSE BİLDİRDİ

Cami görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.