Kahramanmaraş’ta dehşet: Baba, eski eşi ve annesini öldürdü! Üvey kızını yaraladı

Kahramanmaraş’ta Hakan Yılmaz, eski eşi ve annesini öldürdü, üvey kızını ağır yaraladı; zanlı intihar etti. Yaralı Eda Nur Göksu yoğun bakıma alındı.

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025

Kahramanmaraş'ta Hakan Yılmaz, eski eşi Fatma Görkem ile annesi Gülistan'ı öldürdü. Üvey kızı Eda Nur Göksu'yu da ağır yaraladı. Zanlı, yakalanacağını anlayınca intihar etti. Fatma Görkem ile annesi Gülistan yan yana toprağa verildi.



Çiftin çocukları Yusuf Yılmaz (15), babasının öldürdüğü annesi Fatma Görkem'in tabutuna omuz verip, mezarlığa kadar taşıdı. Cenazede konuşan imam, "Bir zorba tarafından haksız yere öldürülen kişiler dinen hükmü şehit sayılmışlardır" dedi. Bu arada olayda yaralanan Eda Nur Göksu'nun öldüğü düşüncesiyle Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı ancak burada yaşadığı fark edilip KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü bildirildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Eda Nur Göksu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.