Sancaktepe’de damatla kayınpeder arasında kanlı hesaplaşma: 3 kişi hayatını kaybetti

Amca çocukları olan iki aile arasında kız meselesi yüzünden husumet oluştu. Bu nedenle Mahir GÜÇİN, kızını kaçıran akrabaları Edip GÜÇİN ile onun yanında bulunan Taner GÜÇİN ve Adıgüzel KILIÇKAN'ı tabancayla vurarak öldürdü...

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025

Kan donduran olay, dün İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Yeliz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Edip Güçin (29), Mahir Güçin'in (45) kızıyla evlendi. Mahir Güçin, kızının kaçırılarak evlendirildiğini öne sürdü. İki aile arasında bu yüzden husumet oluştu. Esenyurt'ta yaşayan Edip Güçin, bir araçla Taner Güçin'i (17), Adıgüzel Kılıçkan'ı (29) ve Adem Kaya'yı alıp Mahir Güçin'in Sancaktepe'deki evine konuşmaya geldi. O sırada evinin önünde bekleyen Mahir Güçin, araçtakilere ateş etti.

Bu sırada aracı kullanan sürücü, yaralandı. Kaçmaya çalışan sürücü, bir süre gittikten sonra Zencefil Sokak'ta duvara çarptı. Aracın ardından koşan Mahir Güçin, araçtakilere tekrar ateş açtı. Saldırıda Edip Güçin, Taner Güçin, Adıgüzel Kılıçkan, kanlar içerisinde yere yığıldı. Gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Edip Güçin, Taner Güçin ve Adıgüzel Kılıçkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Adem Kaya ise olaydan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri, sokağı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

