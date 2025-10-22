Kahramanmaraş’a aile katliamı: Önce eski eşini sonra kayınvalidesini öldürdü!

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 22:02

İkili arasında çıkan tartışma sırasında Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla Görkem'e ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Fatma Görkem , doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay akşam saatlerinde Ballıca Mahallesi 202'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hakan Yılmaz , bir süre önce boşandığı eşi Fatma Görkem 'in evine gitti.

Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı. (DHA)



BU KEZ ESKİ KAYINVALİDESİNİN EVİNE GİTTİ

Polis tarafından her yerde aranmaya başlanılan Hakan Yılmaz, eski eşinin evinden ayrıldıktan sonra eski kayınvalidesi Gülistan Görkem'in Namık Kemal Mahallesi'ndeki evine gitti.

Yılmaz burada da Gülistan Görkem ile üvey kızı Eda Nur Göksu'ya tabancayla ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Görkem'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Eda Nur Göksu ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülistan Görkem'in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.