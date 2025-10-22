Maltepe'de dehşet anları! Trafikte tartıştığı sürücüyü aracıyla çarparak katletti

Maltepe'de Batuhan E., trafikte tartıştığı Baran İren'e aracıyla çarptı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Baran İren hayatını kaybederken, Batuhan E. gözaltına alındı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Batuhan E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Dehşet anları geçtiğimiz gün saat 02.40 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan E. ile Baran İren arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Maltepe'de dehşet anları! Trafikte tartıştığı sürücüyü aracıyla çarparak katletti (İHA) Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan E., 01 AEM 120 plakalı otomobili Baran İ.'nin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen İren, kaldırım taşı ile araç arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı ağır yaralı Baran İren hayatını kaybetti.