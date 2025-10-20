Muradiye Gökmen, evlilik baskısına kurban gitti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir süredir cezaevinde bulunan Muradiye Gökmen (35), izne çıkarak çocuğunu almak için arkadaşının evine gitti. Kendisine evlenmesi için baskı yaptığı iddia edilen A.Ş.A. (52), Gökmen’i pompalı tüfekle darbedip ateş açtı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara Altındağ'da bir aydır cezaevinde bulunan Muradiye Gökmen (35), 15 Ekim sabahı bulunduğu cezaevinden izne çıkarak çocuğunu almak için arkadaşının evine gitti. Gökmen'i bir süredir rahatsız eden ve kendisiyle evlenmesi için baskı yapan A.Ş.A.

(52), Gökmen'i pompalı tüfekle önce darp edip ardından ateş açtı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Muradiye Gökmen, kurtarılamadı.