Hakkari’de 17 yaşındaki ibrahim’den 40 gündür iz yok

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs’ta Avaşin Deresi’nde akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki İbrahim Kom’dan 40 gündür haber alınamıyor. Polis, JAK ve JÖAK ekiplerinin günler süren arama çalışmalarına rağmen herhangi bir ize rastlanmadı. Arama faaliyetleri sonlandırılırken, gencin ablası Seher Kom, “Bir umutla arıyoruz, kemiklerine bile razıyız” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 17 yaşındaki İbrahim Kom 10 Mayıs'ta girdiği Avaşin Deresi'nde akıntıya kapılıp kayboldu. İlk gün yapılan arama kurtarma çalışmalarında sonuç alınamayınca Van'dan polis dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Ankara'dan gelen JÖAK'a bağlı 18 kişilik özel dalgıç timi ile birlikte arama faaliyetleri genişletildi.



Zorlu arazi koşullarında yürütülen çalışmaların 24 günü su altı, 16 günü ise su üstü olmak üzere toplam 40 gün sürdü, ancak herhangi bir ize ulaşılamadı. Tekrar arama çalışması yapıldı ancak herhangi bir iz tespit edilemediğini için, çalışmalar sonlandırıldı.

Ablası Seher Kom (24), kendi imkanlarıyla arama çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bir umutla aramalarımızı sürdürüyoruz. Tek bir iz peşindeyiz, kemiklerine bile razıyız" dedi.