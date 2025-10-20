takvim-logo

Sayısal Loto’da 81 milyon devretti, Şans Topu’nda 2.3 milyonluk büyük ikramiye

Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmayınca 81 milyon 398 bin lira devretti. Şans Topu’nda ise 5+1 bilen bir kişi 2 milyon 328 bin lira kazandı. Diğer kategorilerde kazananlar binlerce liralık ikramiyelerin sahibi oldu.

Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 81 milyon 398 bin liraya devretti. 5 bilenler 199 bin 290'ar, 4 bilenler 3 bin 413'er, 3 bilenler 188'er, 2 bilenler ise 20'şer lira kazandı.

ŞANS TOPU'NDA BÜYÜK SEVİNÇ

Şans Topu'nda 5+1 bilen bir kişi 2 milyon 328 bin lira kazandı. 5 bilenler 47 bin 682'şer, 4+1 bilenler 2 bin 424'er, 4 bilenler 224'er, 3+1 bilenler 98'er, 3 bilenler 37'şer, 2+1 bilenler 45'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 23'er lira alacak.

