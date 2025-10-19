Van’da Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çarpıcı DNA raporu: İki farklı erkeğe ait iz bulundu

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025

Van'da sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) tarafından üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin basın açıklaması yapıldı.

SDİ Dönem Başkanı Hayati Beyde, "Adli Tip Kurumu, Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edildiğini ortaya koymuştur. Bu bulgular, olayın 'intihar' olarak değerlendirilmesi çabalarını boşa çıkarmakta, cinayet ve cinsel saldırı şüphesini güçlendirmektedir" dedi.

