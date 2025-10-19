Kafeciye 20 bin liralık su şoku: “İki muslukla bu kadar su mümkün mü?”

İstanbul Arnavutköy’de butik kafe işleten Merve Karalar, İSKİ tarafından gönderilen 20 bin TL’lik su faturasıyla şok yaşadı. İşletmesini temmuz ayında devralan Merve Karalar, başvuru esnasında fatura borcu olmadığı için abonelik alabilirken, olmayan bir borcun 20 bin TL olarak faturasına yansıtıldığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025

Karalar, CİMER'e başvuru yaparak yaşadığı mağduriyeti yasal yollardan ileteceğini söyledi. "Ağustosta gelen faturada 15 bin TL yazıyordu. Burada iki musluk var, böyle bir su tüketimi imkansız. Aynı zamanda oto yıkamamız var, oraya bile bu kadar fatura gelmiyor. Pes doğrusu" dedi.

