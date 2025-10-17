İzmir Konak’ta eski eşine bıçaklı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti
İzmir Konak’ta A.Ç. isimli adam (27), sokakta karşılaştığı eski eşi Gülben Duru’ya (27) bıçakla saldırdı. Genç kadın, kanlar içinde yerde kaldı. Şüpheli, olay yerinden kaçtı.
İzmir Konak'ta A.Ç. isimli adam (27), sokakta karşılaştığı eski eşi Gülben Duru'ya (27) bıçakla saldırdı. Genç kadın, kanlar içinde yerde kaldı. Şüpheli, olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülben Duru, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis ekipleri, A.Ç.'yi gözaltına aldı.