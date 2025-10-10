İstanbul'da iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması! 114 gözaltı | Çok sayıda malzeme ele geçirildi

İstanbul'da iki aşamalı ʺHuzur İstanbulʺ uygulaması! 114 gözaltı | Çok sayıda malzeme ele geçirildi (AA)

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde 26 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 11 kurusıkı tabanca, 41 fişek, 1927 gram uyuşturucu madde, 457 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1955 lira, 100 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

Ekiplerce 314 umuma açık iş yeri denetlendi, 26 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı, 42 kişi ile bir iş yerine de idari işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 852 araç ve 620 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 562 araç ve motosiklet ile 18 sürücüye işlem yapılırken, 3 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 588 bin 350 lira trafik cezası kesildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN