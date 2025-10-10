İstanbul'da iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması! 114 gözaltı | Çok sayıda malzeme ele geçirildi
İstanbul'da polis ekipleri tarafından iki aşamalı 'Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 550 şüphelinin de bulunduğu 1114 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 26 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 11 kurusıkı tabanca, 41 fişek, 1927 gram uyuşturucu madde, 457 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1955 lira, 100 dolar ve 100 avro ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.
İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 209 noktada 1382 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.
İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1265 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.
114 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Uygulama kapsamında 358 bin 615 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 550 şüphelinin de bulunduğu toplam 1114 kişi gözaltına alındı.