Şırnak’ta feci kaza: Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı! 11 yaralı

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 10:11

Kaza, 07.00 sıralarında Uludere ilçesi Ortabağ ile Ortasu köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

